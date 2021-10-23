Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 23 октября 2021 года: министр здравоохранения призвал нижегородцев оставаться в нерабочие дни дома Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным на 01:00 23 октября 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 184 166 человека. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 749 новых случаев заражения.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 166 062 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 547 человек.

К сожалению, за последние сутки тридцать семь человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 7 362 человек.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 23 октября Фото: Яндекс

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (15 404) и г. Бор (9 232), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (346) и Спасском районах (370). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (17 727), за прошедшие сутки там выявили 31 новый случай.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (8 166 новых случаев), Санкт-Петербург (3 233 новых случаев) и Московская область (2 428 новых случаев).

По данным на утро 22 октября, в Нижегородскую область поступило 1 643 997 (+2 663) доз вакцины. Всего привито 1 143 552 нижегородца, из них второй компонент получили 1 049 184 человека.

Напомним, что министр здравоохранения призвал нижегородцев оставаться в нерабочие дни дома. Нижегородцам необходимо ответственно подойти к сложившейся эпидемиологической ситуации и по возможности не выходить из дома.