Стало известно, кто будет заниматься содержанием дорог в Нижнем Новгороде зимой 2021-2022

В Нижнем Новгороде готовятся к зимнему периоду. Фото: Владислав Татаринцев.

Администрация Нижнего Новгорода заключила контракты на содержание городских дорог в зимний период 2021-2022 годов. Городские магистрали будут чистить от снега восемь компаний, сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства мэрии Виталий Ковалев в ходе заседания профильной комиссии Гордумы 22 октября.

Так, Автозаводский, Ленинский, Московский, Приокский и Советский районы будет обслуживать МП «Ремонт и эксплуатация дорог», в Канавинском районе за уборку дорог будет отвечать МП «Коммунальное хозяйство Канавинского района», в Сормовском районе - МП «Дорожник», в Нижегородском районе за исключением центральной части – ООО «Дорожник», ИП Тельнов и ИП Сенин. В центральной части Нижегородского района содержанием дорог займется МБУ «Центр», в Новинском сельсовете – МБУ «Ока».

По словам Виталия Ковалева, на сегодняшний день готовность коммунальных хозяйств к зимнему периоду составляет более 78%.

- Заготовка ПГМ составляет более 70%, и эта работа продолжается: завозится противогололедный материал, идет дальнейшее переоборудование техники. Все материалы, которые поступают для противогололедной обработки, также контролируются нашей лабораторией, - рассказал Ковалев.

Предстоящей зимой количество снегоуборочной техники в Нижнем Новгороде увеличится вдвое: дороги будут убирать 430 единиц техники. В случае необходимости подрядчики будут привлекать дополнительные силы и средства.

- Для утилизации снега уже расконсервировали станцию снеготаяния в Советском районе, также планируется запустить в работу снегоплавильную станцию в районе Гребного канала. По остальным районам подготовлены полигоны для складирования снега, - рассказал Виталий Ковалев.