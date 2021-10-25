Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 октября 2021 1:00

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 25 октября 2021 года: у нижегородцев возникли проблемы с получением QR-кодов

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 25 октября
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 25 октября 2021 года: у нижегородцев возникли проблемы с получением QR-кодов

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 25 октября 2021 года: у нижегородцев возникли проблемы с получением QR-кодов

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным на 01:00 25 октября 2021 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 772 новых случая заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 185 699 человек.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 641 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 167 312 жителей Нижегородской области

К сожалению, число умерших выросло до 7 444 человек, ещё сорок нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика зараженных по коронавирусу на 25 октября

Статистика зараженных по коронавирусу на 25 октября

Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и на Бору.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье полицейские обнаружили восемь нарушений противоковидных мер в клубах и ресторанах Нижнего Новгорода.

Также у нижегородцев возникли проблемы с получением QR-кодов, которые подтверждают перенесение коронавирусной инфекции.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией по всей стране объявили нерабочие дни. Известно, что в Нижнем Новгороде они продлятся с 25 октября по 7 ноября 2021 года.

В это время будут работать только аптеки и магазины с товарами первой необходимости, а также салоны красоты и экскурсионные организации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Нижнем Новгороде 2021: последние новости