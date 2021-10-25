Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 25 октября 2021 года: у нижегородцев возникли проблемы с получением QR-кодов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным на 01:00 25 октября 2021 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 772 новых случая заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 185 699 человек.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 641 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 167 312 жителей Нижегородской области

К сожалению, число умерших выросло до 7 444 человек, ещё сорок нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика зараженных по коронавирусу на 25 октября Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и на Бору.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье полицейские обнаружили восемь нарушений противоковидных мер в клубах и ресторанах Нижнего Новгорода.

Также у нижегородцев возникли проблемы с получением QR-кодов, которые подтверждают перенесение коронавирусной инфекции.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией по всей стране объявили нерабочие дни. Известно, что в Нижнем Новгороде они продлятся с 25 октября по 7 ноября 2021 года.

В это время будут работать только аптеки и магазины с товарами первой необходимости, а также салоны красоты и экскурсионные организации.

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