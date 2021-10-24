«Видимость была ужасная»: Иномарка угодила в строительный котлован в Нижнем Новгороде

Водитель автомобиля не пострадал. Фото: Телеграм-канал "Нижний №1".

Неприятный инцидент произошел вечером 23 октября на дорогах Нижнего Новгорода – на улице Ванеева машина угодил в яму глубиной в несколько метров. Первыми о случившемся рассказали очевидцы в социальных сетях.

- Удачно припарковался на Ванеева, 19, - написали под публикацией.

Из-за дождя видимость на дороге была плохая. Фото: Телеграм-канал "Нижний №1".

На заснятых кадрах видно, что автомобиль марки «Chevrolet Lanos» практически полностью оказался под землей, на поверхности торчала только морда и передние колеса. Тем временем сам участок дороги с ямой был огорожен по периметру временным ограждением для проведения ремонтных работ.

Точные причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Фото: Телеграм-канал "Нижний №1".

Нижегородцы живо принялись обсуждать случившееся, так, одна из местных жительниц предположила, что водитель мог быть пьян.

- На самом деле, был дождь, я проезжала по встречной полосе, и ничего не было видно. Так что не судите, пожалуйста. Видимость была ужасная, - вступилась за водителя легковушки пользовательница с ником «ks.keks».

Инцидент произошел вечером 23 октября. Фото: Телеграм-канал "Нижний №1".

Такая версия происходящего звучит вполне убедительно, особенно если учесть, что в полиции подтвердили, что водитель автомобиля «Chevrolet Lanos» не справился с управлением и съехал в ограждённый котлован на проезжей части.

- В результате ДТП водитель не пострадал, - подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудники ГИБДД.

Смотреть видеосюжет Иномарка угодила в строительный котлован в Нижнем Новгороде

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!