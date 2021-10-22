800-летие Нижнего Новгорода: как изменился город и что ждать в будущем Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Нижний Новгород по праву считается одним из интереснейших городов-миллионников России, который поражает своей историей, красотой и потрясающим ландшафтом.

Этот год был по-настоящему запоминающимся - город грандиозно отмечал свои 800 лет. Благодаря масштабной кампании по благоустройству, которая была приурочена к юбилею города, Нижний Новгород стал еще привлекательнее и комфортнее как для местных жителей, так и для туристов.

В основе этих перемен лежит программа #Среда800, которую ведёт АНО «Центр 800» в стратегическом партнерстве с Институтом развития городской среды Нижегородской области. К юбилею общая площадь благоустройства территорий, в том числе и в рамках городских программ, составила 466 гектаров. Такого объёма работ в Нижнем Новгороде еще ни разу не было проделано в столь короткие сроки. О том, как изменился город к 800-летию и какая работа еще предстоит, обсудили эксперты в ходе девятого «Публичного диалога», который состоялся в «Арсенале» 21 октября.

Эксперты обсудили масштабное благоустройство города к 800-летию Фото: АНО "Центр 800"

800-летие - это первый шаг в развитии города

Первым шагом в развитии Нижнего Новгорода и реализации комплексной стратегии, несомненно, стал юбилей города. На сегодняшний день сделана 1/3 запланированной работы в рамках первого этапа программы #Среда800. Но уже сейчас не хватит и одного дня для того, чтобы обойти и посетить все благоустроенные места.

- Благоустроенные пространства выглядят совсем по-другому. Все быстро меняется, меняется и само ощущение от города. Так, еще совсем недавно на Окской набережной была обычная парковка с бетонными плитами, а сейчас все отдыхают в новом общественном парке. К 21 августа было проделано огромное количество работы. Но у любого процесса есть жизненный цикл, и мы сразу говорили о том, что 800-летие - это только начало преобразований, - отметила руководитель Института развития городской среды Нижегородской области Дарья Шорина. По ее словам, важным моментом в сознании горожан стала поломка скепсиса и отрицания того, что наш город может быть таким красивым, чистым и комфортным.

Благоустройство позволило нижегородцам взглянуть на город другими глазами

По словам директора по развитию архитектурного бюро Megabudka Константина Демина, похожий объём проделанных работ по благоустройству был реализован, пожалуй, только в Татарстане.

- Последний раз я был в Нижнем Новгороде, когда ничего еще не было благоустроено, и это такой контраст с тем, что мы видим сейчас! Человеку нужны новые впечатления, ему нравится смотреть на что-то новое. Это также позволяет смотреть на город другими глазами и циркулировать жителям из одного места в другое, - отметил Константин Демин.

Вид на город со стен Нижегородского кремля Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Также он упомянул, что трафик местных жителей, связанный с появлением новых городских пространств, очень важен, так как способен оживить малый бизнес, который является одной из составляющих развития всего города.

- Крутость этого проекта в том, что уже сейчас есть пакет концепций, который будет реализовываться в дальнейшем. Конечно, общая концепция шире, чем то, что мы видим сейчас, и она будет развиваться дальше. Реализовано не все, но я надеюсь, что мы увидим полную задумку, - добавила ведущий архитектор архитектурного бюро Megabudka Анна Бурлакова.

Член Общественной палаты Нижнего Новгорода, журналист Андрей Вовк спросил участников дискуссии, нет ли у них ощущения, что Нижнему не хватает единой концепции городского благоустройства, из-за чего иногда наблюдаются жесткие стыковки благоустроенных пространств со старым Нижним Новгородом?

- Нижний Новгород разный, а у каждого места есть своя история и свой контекст, - пояснила Дарья Шорина. - Именно поэтому некоторые пространства выглядят чуть по-разному, несмотря на объединяющие факторы. Это странно - делать пространства совершенно одинаковыми, в местах, которые отличаются архитектурным, ландшафтным окружением и рельефом. Это делает саму среду разнообразной, и она позволяет по-новому смотреть на город.

«Человек не портит, если любит»: как уберечь город от вандалов

В рамках работ по обновлению города организаторы проекта приложили немало усилий, но теперь перед ними встал другой вопрос: как сохранить обновленные места в достойном виде, ведь сделать - это одно, а обслуживать на протяжении долгого времени – совершенно другое дело.

Участники «Публичного диалога» единогласно отметили, что самим нижегородцам необходимо менять культуру потребления. Ведь все, что связано с обслуживанием, конечно, напрямую зависит от того, как этим пользуются люди. К сожалению, облагороженные пространства в Нижнем Новгороде нередко становятся мишенью для вандалов.

- Сложно судить о том, почему происходят такие поведенческие модели. Человек не портит, если он любит – поэтому мы тратим много времени и ресурсов на то, чтобы в пространствах появилась жизнь. Мы рассчитываем, что площадки продолжат наполняться событийными мероприятиями, поэтому сами жители будут заинтересованы в бережном отношении, в развитии и поддержании в хорошем состоянии пространств. Разумеется, вопрос базового обслуживания также прорабатывается, - подчеркнула директор АНО «Центр 800» Софья Юдина.

Нижегородская ярмарка Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижегородский Кремль, Чкаловская лестница, Большая Покровская, Александровский сад, Окская набережная, парк «Швейцария» – это только часть городских пространств, которые уже преобразились к 800-летию города. Впереди еще предстоит огромная работа в данном направлении в ближайшие года два, и, конечно, она не закончится после празднования юбилея.