Наставник БК «Нижний Новгород» Зоран Лукич назначен главным тренером сборной России по Баскетболу

Зоран Лукич - новый главный тренер сборной России. Фото: БК Нижний Новгород

Главный тренер баскетбольной команды «Нижний Новгород» Зоран Лукич выбран в качестве нового главного тренера сборной России по баскетболу. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского баскетбольного клуба.

В общей сложности в России Зоран Лукич работает 11 лет, и все эти годы – в «Нижем Новгороде». Именно он вывел «черно-белых» из Суперлиги в высшую российскую лигу, которая теперь именуется как Единая Лига ВТБ. Под руководством Зорана Лукича команда трижды вышла в финал Кубка России, а также получила возможность выступать в Евролиге. Также Зоран Лукич стал лучшим тренером Лиги чемпионов FIBA в сезоне 2020-2021.

Президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко подчеркнул, что федерацию, в первую очередь, интересовал тренер, который много лет работал с молодыми игроками и помогал раскрыться их таланту.

- Своей работой в «Нижнем Новгороде» Лукич доказал способность создавать из российских баскетболистов настоящих лидеров. Сейчас для сборной России наступает важное время перестройки, и мы хотим увидеть преображение наших игроков под руководством Зорана из подающих надежды в полноценных игроков национальной команды. Естественно, РФБ будет максимально помогать тренеру в этом, - подчеркнул Кириленко.

Также, по его словам, уже через месяц начнутся квалификационные матчи Кубка мира-2023 с Италией и Исландией.

В свою очередь Зоран Лукич отметил, что для него это большая честь.

- Это высокое признание той философии, которой мы много лет придерживаемся в «Нижнем Новгороде». И эту философию всегда разделяли и клуб, и его руководители. Я имею в виду нашу работу с российскими игроками и развитие молодых талантов. Конечно, лично для меня это вызов, но я чувствую за собой большую поддержку БК «НН», - сказал он.

В заключение наставник добавил, что его работа в сборной никак не повлияет на успехи «Нижнего Новгорода».

- Даже в самой сложной ситуации нужно поднимать планку еще выше и только так преодолеваются трудности. Сейчас лично для меня и для всей команды мы подняли внутреннюю планку, - заключил он.

Отметим, ранее национальную сборную возглавлял Заслуженный мастер спорта России Сергей Базаревич.