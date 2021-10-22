Страницы истории

На встрече в музее присутствовали педагоги и выпускники училища, которые долгие годы трудились на АПЗ

Преподаватели и выпускники технического училища №5 стали гостями музея истории АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина», где состоялась торжественная передача архивных фотоальбомов, рассказывающих о жизни этого легендарного образовательного учреждения Арзамаса.

На встрече в музее присутствовали педагоги, выпускники училища, которые долгие годы трудились на АПЗ. Для них ТУ №5 стало трамплином в жизнь и надежным фундаментом в освоении профессии.

– Роль подготовки кадров для нашего предприятия техническим училищем огромна, – отметил управляющий делами Константин Аргентов. – Здорово, что у нас появилась возможность получить новые экспонаты. Значит, работа продолжается, нам есть о чем рассказывать дальше, чтобы историю передавать последующим поколениям.

Момент передачи фотоальбомов ТУ №5 директором АКТТ Евгением Горшковым управляющему делами АПЗ Константину Аргентову.

В теплой дружеской атмосфере за чашкой чая гости делились воспоминаниями.

– 12 декабря 1960 года вышел указ о том, что «п/я 15» нужны квалифицированные рабочие кадры, – рассказала Валентина Шумкова, бывший заместитель директора по учебно-воспитательной работе ТУ №5. – Требовались прежде всего слесари-инструментальщики и ремонтники – всего 150 человек. В те годы в городе наше училище было единственным, где профессию могли получить восьмиклассники. Конкурс был 10 человек на место, очередь стояла даже на улице. К нам приезжали учиться со всего юга области.

– Я окончил училище, а потом работал мастером производственного обучения у токарей, – поделился Владимир Астафьев. – На моей трудовой деятельности шесть выпусков. Училище давало очень хорошую базу. Студенты приходили на завод технически грамотными, передавали знания тем, кто не имел образования.

– Мы, деревенские ребята, учились с большим воодушевлением, – говорит ветеран АПЗ, мастер цеха №65 Иван Кирилин. – Жили на съемных квартирах, учились, работали, участвовали в общественных мероприятиях. Отличники ездили на экскурсии в города-герои. С юности получали профессию, которой потом посвящали жизнь.

Фотоальбом рассматривают: выпускник ТУ №5, ветеран АПЗ Иван Кирилин, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ТУ №5 Валентина Шумкова, мастер производственного обучения ТУ №5, ветеран АПЗ Владимир Астафьев и выпускник ТУ №5, начальник электро

Из истории

В 1960 году по инициативе первого генерального директора АПЗ Павла Ивановича Пландина Управлением профтехобразования в Арзамасе было организовано первое профессионально-техническое училище. Готовили здесь рабочих по шести профессиям: токарь, фрезеровщик, слесарь-сборщик авиационных приборов, слесарь-ремонтник, электрик по промышленному оборудованию, слесарь-инструментальщик.

ТУ №5 располагалось на ул. Кооперативной (ныне Гостиный ряд) в доме №30 – в здании бывшего лесного техникума. Первый педагогический состав, а также директор образовательного учреждения были подобраны из числа заводчан. Долгие годы училище возглавлял начальник цеха №45 Александр Петрович Кирбитов.

Павел Иванович Пландин лично курировал работу училища. С производственных площадок АПЗ в мастерские было завезено более 100 единиц оборудования и весь необходимый инструмент. Учащиеся получали стипендию, после обучения проходили практику в цехах завода. Им, 14-летним мальчишкам и девчонкам, платили зарплату, а их рабочий день организовывали так, чтобы они могли учиться в вечерней общеобразовательной школе после смены. Училище ежегодно выпускало по 350-400 специалистов, которые поступали на работу на АПЗ.

В 1994 году ТУ №5 было присоединено к ПТУ №69. Сегодня это Арзамасский коммерческо-технический колледж (АКТТ), и его, кстати, возглавляет Евгений Горшков, внук Александра Петровича Кирбитова, 25 лет руководившего ТУ №5. Такая вот преемственность. С АКТТ АПЗ продолжает поддерживать тесную связь в деле подготовки профессиональных кадров для завода.

Наталья Глазунова

Фото Елены Галкиной