По вопросам производства

Михаил и Денис Шестенко-Чистяковы

Инженеры-электроники отдела главного конструктора Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина Михаил и Денис Шестенко-Чистяковы посетили Международную выставку радиоэлектроники и приборостроения RADEL, которая проходила в конце сентября в Санкт-Петербурге.

Здесь были представлены разработчики и изготовители радиокомпонентов, измерительной аппаратуры, программного обеспечения, поставщики зарубежной аппаратуры, представители поисковых систем.

Специалисты АПЗ посетили два отделения выставки: «Радиоэлектроника и приборостроение» и «Автоматизация». В рамках деловой программы участвовали в семинарах, где с докладами выступили представители российских предприятий-разработчиков и изготовителей электрических соединителей.

– Перед поездкой мы подготовили список вопросов, касающихся нашей работы, а также получили задания от других подразделений ОГК, – рассказал ведущий инженер-электроник ОГК Денис Шестенко-Чистяков. – На выставке провели переговоры с изготовителями и поставщиками радиоэлектронных компонентов и материалов, подобрали оптимальные решения по использованию электрических соединителей и разъемов. Некоторые из этих решений уже начали применять на заводе, что-то будем использовать в новых разработках.

Екатерина Ядрова

Фото предоставлено Денисом Шестенко-Чистяковым