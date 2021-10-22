Активистам в помощь

В конце сентября Наталья Бычкова, инженер-технолог и молодежный лидер профорганизации цеха №42 АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина», приняла участие в окружном этапе Всероссийского профсоюзного форума ФНПР «Стратегический резерв-2021».

В форуме, который проходил в Перми, участвовало около ста человек из 14 субъектов ПФО. Наталья Бычкова была делегирована нижегородским Облсовпрофом и областным комитетом Профавиа.

В программе форума – экскурсии, тренинги, мастер-классы, лекции и дискуссии. Молодые профактивисты изучали профсоюзный органайзинг, порядок создания первичной профсоюзной организации. Знакомились с правовыми основами проведения коллективных действий, обсуждали пути развития молодежной политики. Слушали лекции об основах социального партнерства, осваивали эффективные инструменты работы с медиа.

– С нами работали лучшие психологи и бизнес-тренеры. Они не просто надиктовывали информацию, а предоставляли возможность быть ведущими, а не ведомыми, – рассказала девушка. – За эти дни я получила огромное количество новой информации, которую теперь буду применять в своей общественной работе.

Молодежным лидером цеха №42 Наталья стала год назад, когда устроилась работать на АПЗ. Она была активным членом профсоюза в институте и решила продолжить этот путь уже на предприятии. Сейчас девушка является членом комиссии по работе с молодежью первичной профсоюзной организации предприятия. Наталья занималась организацией детского творческого конкурса «Любимые сказки», акции «Бессмертный полк онлайн», молодежного форума НОО Профавиа.

– Уверена, мероприятий будет еще больше, – отметила Наталья. – Мне нравится работать в заводском профсоюзе. Это и новые знакомства, и саморазвитие в различных сферах.

Екатерина Ядрова

Фото предоставлено Натальей Бычковой