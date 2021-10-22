Нижегородская область станет пилотным регионом для реализации проекта по борьбе с сахарным диабетом

В Нижегородской области около 128 тысяч человек страдают сахарным диабетом второго типа. Фото предоставлено Ольгой Аксеновой

Нижегородская область войдет в число пилотных регионов, где планируется запуск проектов по лекарственному обеспечению пациентов с сахарным диабетом второго типа с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений инновационными неинсулиновыми сахароснижающими препаратами. Планируется, что Федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом» станет частью Национального проекта «Развитие здравоохранения» в 2022 году.

С сахарным диабетом необходимо бороться на федеральном уровне

Сегодня в государственную программу «Развитие здравоохранения» входят такие направления, как борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, детское здравоохранение, внедрение инновационных медицинских технологий, развитие сети национальных медицинских исследовательских центров, подготовка квалифицированных кадров и прочее. Однако специалисты уверены, что в настоящее время назрела необходимость расширения этого перечня и включения в его состав проекта по борьбе с сахарным диабетом.

По данным министерства здравоохранения Нижегородской области, на сегодняшний день в регионе насчитывается около 128 тысяч человек, страдающих сахарным диабетом второго типа – хроническим эндокринным заболеванием, связанным с повышенным содержанием глюкозы в крови. Около 50% этих пациентов имеют высокий риск развития сердечно-сосудистых осложнений.

- В последние годы сахарный диабет второго типа «помолодел», средний возраст пациентов составляет 59 лет. Ежегодно мы регистрируем прирост числа пациентов с сахарным диабетом в 5-6 тысяч человек, - сообщили в Министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Как рассказала главный внештатный эндокринолог Нижегородской области Ольга Занозина, нижегородцам с сахарным диабетом оказываются различные меры поддержки – как информационного, так и материального характера.

- У нас ежегодно проводятся дни диабета, работает диабетическая лига, проводятся выступления ведущих специалистов, посвященные этому заболеванию. Кроме того, пациенты обеспечиваются средствами самоконтроля (тест-полоски). Сейчас в список ЖНВЛП вошли инновационные препараты, которыми также снабжаются наши пациенты. Они снижают риск развития осложнений до 40%, - рассказала Ольга Занозина.

По ее словам, стоимость таких препаратов составляет от 3 до 10 тысяч рублей на месяц. При этом федеральные льготники получают их по федеральной программе, а региональные зависят от выделяемого финансирования.

- В случае, если направление по борьбе с сахарным диабетом войдет в национальный проект «Развитие здравоохранения», объем обеспечения диабетиков с риском сердечно-сосудистых осложнений инновационными препаратами возрастет. А если мы говорим о возможности использовать эти препараты в большем объеме, мы вправе ожидать и снижение сердечно-сосудистой смертности, ведь именно сердечно-сосудистые заболевания в большинстве случаев являются причиной смерти пациентов с сахарным диабетом, - подытожила специалист.

Приоритетные задачи

Рабочая группа по разработке Федерального проекта по борьбе с сахарным диабетом была сформирована в 2020 году на площадке ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» совместно с Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия». Одной из стратегических задач рабочей группы является запуск пилотных проектов по лекарственному обеспечению пациентов с сахарным диабетом второго типа с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений инновационными неинсулиновыми сахароснижающими препаратами. На сегодняшний день проведено уже более 20 установочных совещаний с региональными министерствами и департаментами здравоохранения по возможности запуска пилотных программ. В число приоритетных субъектов РФ для реализации проекта вошла и Нижегородская область.

На сегодняшний день Рабочая группа разработала паспорт Федерального проекта, проведен анализ текущей модели организации и финансирования медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом и оптимизации лекарственного обеспечения пациентов с сахарным диабетом второго типа с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений, разработана методология и маршрутизация лекарственного обеспечения пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений.

Каждый второй диабетик не знает, что он болен

По данным Росстата, сегодня на территории Российской Федерации официально зарегистрировано более 5 миллионов пациентов с сахарным диабетом, однако по данным ФГБУ «НМИЦ эндокринологии», реальная цифра значительно выше и составляет более 10 миллионов человек, то есть каждый второй диабетик не знает о своем диагнозе. При этом значительная часть больных диабетом - пациенты трудоспособного возраста. Сегодня Россия занимает 5 место в мире по числу пациентов с сахарным диабетом в возрасте от 20 до 79 лет.

К сожалению, в последнее десятилетие в 34 регионах России были упразднены диабетологические диспансеры, наполовину сократилось количество кабинетов диабетической стопы, наблюдается низкий уровень обеспеченности пациентов тест-полосками, идет отток врачей из первичного звена оказания помощи больным сахарным диабетом.

Пандемия коронавирусной инфекции обнажила ещё одну проблему. На фоне заболевания COVID–19 смертность среди больных сахарным диабетом подскочила на 22%. Только по официальным данным, из 157 тысяч людей с диабетом, перенесших ковид, умерли 7% больных с диабетом первого типа и 14% с диабетом второго типа.

20 октября вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала критической смертность от коронавируса в 17 регионах страны. Если учесть, что почти треть умерших от ковида россиян страдали диабетом, то становится понятно, что печальная статистика напрямую зависит от терапии, которую получают пациенты с сахарным диабетом второго типа с сердечно-сосудистыми осложнениями.

Своевременная качественная терапия поможет людям с сахарным диабетом второго типа снизить риск сердечно-сосудистых осложнений, повысить качество жизни и ее продолжительность. Однако приходится констатировать, что без активных действий со стороны государства и Правительства ситуация с сахарным диабетом в стране будет только ухудшаться, и переломить ее с каждым годом будет все труднее.