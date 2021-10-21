«Эталон женщины, а не засушенной воблы»: 49-летняя Екатерина Одинцова показала фото в купальнике с отдыха на Мальдивах

Телеведущая Екатерина Одинцова показала фото в купальнике. Фото: Инстаграм

Известная телеведущая Екатерина Одинцова показала фото в купальнике с отдыха на Мальдивах, куда она прилетела неделю назад. На снимках загорелая блондинка позирует на фоне голубого океана, из одежды на ней лишь слитный черный купальник и аксессуары – солнцезащитные очки, сережки и колье. Целую серию таких фотографий она выложила в своем Instagram.

Светская львица рассказала, что долго сомневалась, выкладывать фото в купальнике или нет.

- Я за два года поправилась на 15 кг и пока не могу сбросить. Но знаете, что делает нас счастливыми? Честность с самим собой и принятие себя с безусловной любовью! Разрешить себе быть несовершенной и продолжать себя любить - залог здоровой психики, - написала она.

Екатерина Одинцова призналась своим подписчикам, что порой не может совладать с тягой к сладкому.

- Я не могу отказаться от шоколадного кекса за ужином, я люблю вкусно поесть - и потом могу потренироваться в зале, но без фанатизма. И я хочу быть довольной собой такой, какая я есть! Ведь другой у меня быть не получается. Залог счастья - хотеть меньше, чем можешь. И радоваться всему, что имеешь и чего не имеешь. Не усиливать свой стресс, ставя себе непосильные задачи по достижению модельных параметров, - уверена Екатерина.

Стоит ли говорить, что подписчицы и подписчики буквально завалили телеведущую комплиментами.

«Вы очень сочная и аппетитная! Не стоит стесняться», «Шикарная», «Длиннющие ноги!», «Очень красивая и женственная фигура», «Эталон женщины, а не засушенной воблы», - эти и другие комплименты писали ее поклонники.

Отвечая на вопросы подписчиков, Екатерина сказала, что ее рост – 165 сантиметров, а на расспросы про вес скромно умолчала. Несмотря на изменившиеся параметры телеведущей, многие подписчики по праву отметили, что в свои 49 лет она выглядит прекрасно.

Екатерина Одинцова отдыхает на Мальдивах чуть больше недели. По прилету на острова она узнала, что ее сына Антона Немцова с женой Анной госпитализировали из-за коронавиурса.

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