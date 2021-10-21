Нижегородский лицей №82 эвакуировали из-за пожара утром 21 октября

Из здания эвакуировали 650 детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утро для учеников лицея №82 Сормовского района началось с пожарной тревоги: там после первого урока из-за случившегося возгорания была объявлена срочная эвакуация. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Сообщение о пожаре в лицее на улице Культуры,1 в Сормовском районе поступило в 07:58. Пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу пожара №2, по прибытию ранг снижен до №1. В 08:18 объявлена ликвидация последствий пожара на площади 1 квадратный метр, - рассказали в ведомстве.

По тревоге из образовательного учреждения было эвакуировано 676 человек, из которых 650 – дети.

В настоящее время причина пожара устанавливается.