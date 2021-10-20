«Разул, обокрал и выкинул на трассе»: Состоятельный бизнесмен стал жертвой вора-таксиста в Нижнем Новгороде

Нижегородский бизнесмен стал жертвой вора-таксиста. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижнем Новгороде предприниматель стал жертвой вора, прикинувшегося таксистом. Мужчина хотел поскорее добраться до дома, а в итоге оказался на трассе под Балахной – без обуви, вещей и денег. Об этом «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

Эта неприятная история произошла еще в апреле. 41-летний учредитель и директор нижегородской торговой фирмы Никита С. (имя изменено – прим.) решил расслабиться и отдохнуть в одном из ночных клубов на Зеленском съезде. Разумеется, не обошлось без выпивки. Побыв в клубе, мужчина решил отправиться «по делам». Выйдя на улицу, он увидел рядом с заведением машину и попросил водителя отвезти его по адресу в заречную часть города. Тот согласился.

По дороге клиент уснул, а когда проснулся – мгновенно протрезвел, потому что лежал на земле в лесополосе, без вещей и ботинок.

- Он проснулся на трассе под Балахной. У него украли ботинки, айфон и кошелек, в котором было 50 тысяч рублей», - рассказал источник.

Как мужчина добрался до дома, неизвестно, однако по возвращении он первым делом написал заявление в полицию. В ходе оперативных мероприятий полицейскими было установлено, что преступление совершил 31-летний нижегородец, который в прошлом году был судим за подделку документа. Его задержали спустя несколько месяцев, и он во всем признался. Мужчина рассказал, что похищенные ботинки и айфон выкинул, а деньги потратил на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовно дело. Подозреваемый заключен под стражу.