Дом чекиста горел в центре Нижнего Новгорода ночью 20 октября

Дом чекиста сгорел в Нижнем Новгороде 20 октября. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Бывший дом культуры МВД, больше известный как Дом чекиста, горел в Нижнем Новгороде минувшей ночью. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Сообщение о возгорании поступило около половины четвертого ночи: горела двухэтажная часть здания по адресу улица Малая Покровская, 16. Пожарно – спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара 1 «Бис», - рассказали в ведомстве.

Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. Причина произошедшего устанавливается.

Пожар тушили несколько часов. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Здание на улице Малой Покровской, 16 было построено в 1932 году и изначально функционировало как дом-коммуна, а в середине 20 века здесь располагался Дом культуры ГУВД. В 90-е годы здание было передано частной компании, которая хотела его восстановить, но реставрация до сих пор так и не была выполнена. Дом имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Отметим, что это второй сгоревший дом культуры за месяц. Так, 3 октября в Канавинском районе сгорел Дом культуры им. Ленина.