Нижегородец убил дуршлагом пенсионера из-за долга в 2 тысячи рублей

Трагедия произошла ещё в начале лета этого года в рабочем посёлке Сатис. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Расследование чудовищной истории об убийстве пенсионера дуршлагом из-за долга в 2 тысячи рублей в Первомайском районе завершено и передано в суд. Обвинение предъявлено 40-летнему местному жителю. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Трагедия произошла ещё в начале лета этого года в рабочем посёлке Сатис. Так, 9 июня в квартире одного из домов крупно поссорились двое соседей. Оказалось, что 64-летний пенсионер никак не возвращал другому мужчине долг в две тысячи рублей, за что тот принялся его избивать. В какой-то момент мужчине под руку повернулся дуршлаг, который он пустил в ход и нанёс множественные удары по голове хозяину квартиры.

От полученных травм пенсионер скончался на месте, а злоумышленник решил скрыться с места преступления.

- Только спустя несколько дней тело погибшего обнаружил его знакомый, - рассказали следователи.

Вскоре обвиняемый по этому делу был задержан и заключен под стражу, где он признал свою вину и рассказал подробности убийства.

В настоящее время уголовное дел по статье: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» передано в суд для рассмотрения по существу и вынесения приговора.

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