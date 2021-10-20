Пьяный нижегородец спалил ларек с текстилем из-за того, что в нем не продавалось пиво

Момент поджога попал на видео. Скриншот с видео ГУ МВД по Нижегородской области.

Интригующий случай, связанный с порчей чужого имущества, произошел Нижегородской области в феврале этого года. Подробности произошедшего поведали в региональном МВД.

Житель областного центра гостил в Богородске и, испив алкогольного эликсира, увидел мир в новых красках. Например, киоск по продаже текстиля на улице Ленина показался ему отличным местом, где можно купить пива. Наш герой очень удивился и возмутился, что в ночное время магазин не открыл для него свои двери. А ведь он стучал, просил! Раздасадованный «самурай» решил, что отомстить обидчику – дело чести. Точным ударом он разбил окно, налил внутрь жидкость для розжига и поджег вражеский ларек. Убедившись, что вендетта свершилась и торговый павильон уже не спасти, мужчина скрылся.

Киоск, конечно же, сгорел дотла, а вместе с ним и товар. Сумма ущерба, причиненного владелице торговой точки, превысила 700 тысяч рублей.

Когда хмельные чары спали, мужчина, вероятно, и не вспомнил сразу о своих деяниях, но стражи порядка освежили его память внезапным задержанием. На допросе задержанный, как и подобает честному человеку, откровенно рассказал, как все было и признался – виноват. А еще выяснилось, что он уже имеет судимость за имущественные преступления.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Подозреваемому предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В ближайшее время обвиняемого будут судить. За свои деяния он может получить до пяти лет тюрьмы.

Как уточнили в МВД, часть суммы ущерба, а именно 500 тысяч рублей обвиняемый уже выплатил потерпевшей.