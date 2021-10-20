Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 20 октября 2021 года: в Нижегородской области планируют ввести новые коронавирусные ограничения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на 01:00 20 октября 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 181 952 человека. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 715 новых случаев заражения.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 164 435 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 575 человек.

К сожалению, за последние сутки тридцать девять человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 7 245 человек.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 20 октября Фото: Яндекс

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (5 700 новых случаев), Санкт-Петербург (3 220 новых случаев) и Московская область (2 955 новых случаев).

По данным на утро 19 октября, всего привито 1 106 546 нижегородцев, из них второй компонент получили 1 024 927 человек.

Напомним, что в Нижегородской области в ближайшее время планируют ввести новые коронавирусные ограничения. Глеб Никитин анонсировал новые изменения в указ повышенной готовности.

А также, более 1,1 млн человек привились от COVID-19 в Нижегородской области.

По данным на утро 19 октября, всего привито 1 106 546 нижегородцев, из них второй компонент получили 1 024 927 человек. Уточняется, что на данный момент дефицита вакцин в регионе нет.