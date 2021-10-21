Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 21 октября 2021 года: в Роспотребнадзоре рассказали, чего ждать от четвертой волны COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным на 01:00 21 октября 2021 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 182 680 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 728 новых случаев заражения.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 535 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 164 970 жителей Нижегородской области.

К сожалению, статистика смертности в регионе в последнее время растет. Так, количество смертей увеличилось до 7 285 — за последние сутки ещё сорок нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Примечательно, что в 17 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

Статистика зараженных по коронавирусу на 21 октября Фото: Яндекс

- По данным на утро 20 октября, в Нижегородской области всего привито 1 118 272 нижегородца, из них второй компонент получили 1 032 572 человека, - отметили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, что в настоящее время на карантин из-за COVID-19 полностью закрыты восемь детских садов и одна школа, однако продлевать школьные каникулы в Нижегородской области не планируют.

Ранее специалисты Роспотребнадзора заявили, что уже к ноябрю Нижегородская область может выйти на плато по коронавирусу.

- Пока давать какие-либо конкретные прогнозы об улучшении обстановки преждевременно. Возможно, небольшое снижение будет в новогодние праздники, - рассказала в интервью «Комсомолке» заместитель главы Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова.

Кстати, за последние сутки потребление кислорода в нижегородских COVID-госпиталях достигло 50,5 тонн.

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