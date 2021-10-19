Детская площадка на благоустроенной территории у Силикатного озера уже требует ремонта Фото: группа Вконтакте "Типичный Нижний Новгород"

Подрядчик отремонтирует детскую площадку на Силикатном озере по гарантии. Об этом «Комсомольской правде - Нижний Новгород» сообщили в администрации Ленинского района.

Так, нижегородцы пожаловались на состояние пляжа Силикатного озера, который совсем недавно благоустроили. По словам местных жителей, уже через 20 дней аттракционы на детской площадки стали разваливаться. В социальных сетях они опубликовали фотографии со сломанными качелями, разрушенным игрушечным экскаватором, а также тросом тарзанки, который вот-вот оборвется.

Детская площадка на благоустроенной территории у Силикатного озера уже требует ремонта Фото: группа Вконтакте "Типичный Нижний Новгород"

Ситуацию прокомментировала районная администрация. Они пообещали выехать на место вместе с подрядчиком. Также они сообщили, что если элементы признают аварийными, то подрядная компания отремонтирует их по гарантии.

Детская площадка на благоустроенной территории у Силикатного озера уже требует ремонта Фото: группа Вконтакте "Типичный Нижний Новгород"

- В рамках гарантийных обязательств элементы будут отремонтированы. Также сообщаем, что администрацией района направлено обращение в отдел полиции об установленных фактах вандализма, - уточнили в администрации.

Детская площадка на благоустроенной территории у Силикатного озера уже требует ремонта Фото: группа Вконтакте "Типичный Нижний Новгород"

Напомним, что более 46 млн рублей потратили на благоустройство Ленинского района. Всего там обновили 4 общественных объекта.

Так, благоустроили пляжную зону и три сквера в рамках программы «Формирование комфортной городской среды Нижнего Новгорода»: сквер имени Луначарского, сквер «Техноткань» и сквер по ул. Премудрова (у здания ДК Красная Этна), а также территории вокруг озера Силикатное.

А также, крутящиеся кресла установили на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде. Об этом нижегородцы сообщают в социальных сетях.

На территории набережной Федоровского также появились качели, лежаки, столики для пикника, ажурные мостики, зона для спорта и детская зона.