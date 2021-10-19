«Снимали дом и ждали пополнения»: Что известно о семье, потерявшей троих детей на пожаре в Вознесенском районе

В страшном пожаре погибли трое детей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны подробности о жизни семьи, которая лишилась троих детей на пожаре, произошедшем в поселке Вознесенское Нижегородской области 17октября. Эта трагедия активно обсуждалась в сети. Люди строили теории по поводу произошедшего. Что это за семья, была ли она благополучной? Как так произошло, что дети погибли, а мать выжила? Где отец? Рассказываем, что стало известно «Комсомолке» о родителях малышей.

Сгоревший дом не принадлежит семье

Как рассказали «Комсомолке» в районной администрации, семья была зарегистрирована совсем в другом регионе, дом им не принадлежал. Его хозяйка проживает в Нижнем Новгороде и согласилась, что в нем какое-то время будут жить посторонние люди.

- Владелица дома с 17 августа заключила договор аренды жилого помещения с семьей, которая прибыла из другого региона, и фактически стала проживать в доме с середины сентября 2021 года. На территории Нижегородской области у них не было оформлено даже временной прописки, - сообщили в районной администрации.

Получается, что в этом доме, да и вообще на территории региона семья не прожила и двух месяцев, как случился пожар. В администрации также уточнили, что никто из взрослых не работал на территории региона, а дети не посещали детский сад.

Отца детей не было в доме

Как уточнили в администрации, на момент пожара отца детей не было в доме, он находился в Ярославской области. Возможно, он остался на прежнем месте работы или уехал на заработки. О том, какие отношения между супругами неизвестно, но ясно, что в день пожара с малышами была только мать. Учитывая, что все члены семьи прописаны в другом регионе, родственников, проживающих поблизости у семьи, скорее всего, не было. То есть, мать и дети постоянно находились вместе, оставить их было не с кем.

Мать детей беременна

После своего спасения женщина была госпитализирована в Ожоговый центр Университетской клиники ПИМУ. Там она рассказала медикам, что находится на 20 неделе беременности. Специально для нее вызвали бригаду акушеров-гинекологов из городского роддома №1. Несмотря на то, что женщина находится в сознании, у нее ожоги 60% тела, ожоговый шок и термоингаляционная травма. Все это может отразиться на течении беременности. Общее состояние пострадавшей оценивается как тяжелое.

Условия проживания были не самые благоприятные

Как уже известно, беременная женщина с тремя детьми 1,5, 4 и 6 лет и без мужа переехала в другой регион и арендовала скромный деревянный дом в сельской местности. В районной администрации уточнили, дом даже не газифицирован, он отапливался от печи. Это одноэтажное деревянное жилое строение ориентировочно 1990 года постройки. Кровля выложена шиферным листом, сам дом снаружи обложен кирпичом. В холодное время года в нем сложно находиться не только малолетним детям, но и взрослым. Необходимо постоянно поддерживать комфортную для проживания температуру внутри комнат. Учитывая, что помощников у женщины не было, она могла отвлечься на детей и забыть про печь. Достаточно одной искры, чтобы деревянное здание вспыхнуло, как факел. Однако, даже предварительная причина возгорания все еще неизвестна. В настоящее время специалисты продолжают выяснять обстоятельства произошедшего. Ведется расследование уголовного дела.