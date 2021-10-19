Первый снег выпал утром 19 октября в Нижнем Новгороде Фото: Instagram @ssxenia

Сегодня утром, 19 октября, нижегородцы добирались на работу и наблюдали первый снег. Фотографиями и видео первых снежных хлопьев они стали делиться в социальных сетях. Так, снежные фото появились Instagram, а также ими стали делиться в нижегородских группах в Вконтакте, например, «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ».

- Доброе зимнее утро, - сразу же прокомментировала видео с первым снегом нижегородка в своем Instagram.

Снег также удивил не только жителей Нижнего Новгорода, но и Кстово. Видео и фото снежных хлопьев поделились в группе в Вконтакте.

Первый снег выпал утром 19 октября в Нижнем Новгороде Фото: группах в Вконтакте «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ»

- Ну что, друзья, с первым снегом!, - гласит подпись под постом.

Кроме того, пока одни радуются первому снегу, другие никак не могут поверить в то, что все фото и видео сняты сегодня.

- Видос то знакомый, с прошлого года?, - пишет одна из жительниц Нижнего Новгорода.

На что ее сразу заверили несколько пользователей социальной сети, что все видео и фото свежие, а также поделились, что тоже видели снежные хлопья в районе 6-7 утра.

Однако об установлении постоянного снежного покрова в Нижнем Новгороде говорить пока рано.

Напомним, что мокрый снег и похолодание в Нижнем Новгороде ожидались по прогнозам синоптиков уже в ближайшие дни, 19 и 20 октября.

Во вторник, 19 октября, температура воздуха резко понизится до +1 - +6 градусов днем и -3 - +2 градусов ночью.

- Обильных снегопадов на этой неделе в регионе мы не ждем, но осадки будут выпадать смешанного характера – снег с дождем, - заявила начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра - пресс-секретарь ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева на пресс-конференции.

А также, нижегородским автомобилистам рекомендуют переобуть летнюю резину на зимнюю уже после Дня народного единства.

Примечательно, что в последние годы смена резины с летней резины на зимнюю сдвинулась с конца октября на начало ноября.

Кроме того, зима с умеренными морозами, без аномально низких температур и обильных снегопадов ожидается в Нижегородской области. В Гидрометцентре рассказали, чего ждать от предстоящей зимы