Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 19 октября 2021 года: 715 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Нижегородской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на 01:00 19 октября 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 181 237 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 715 новых случаев заражения.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 163 860 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 561 человек.

К сожалению, за последние сутки тридцать восемь человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 7 206 человек.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 19 октября Фото: Яндекс

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (6 823 новых случаев), Санкт-Петербург (3 097 новых случаев) и Московская область (2 768 новых случаев).

Напомним, что два новых случая заболевания гриппом зарегистрировано в Нижегородской области на прошлой неделе. Таким образом, в этом сезоне в регионе уже как минимум четыре человека заболели гриппом.