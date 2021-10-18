Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 18 октября 2021 года: нижегородцам назвали симптомы для госпитализации при COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 01:00 18 октября 2021 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 711 новых случаев заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 180 522 человека.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 532 человека. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 163 299 жителей Нижегородской области

К сожалению, число умерших выросло до 7 168 человек, ещё двадцать семь нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика зараженных по коронавирусу на 18 октября Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и на Бору.

Напомним, ранее нижегородцам, зараженным COVID-19 и у которых отсутствует необходимость в экстренной госпитализации, дали рекомендации для лечения на дому и по режиму питания.

Также министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов объяснил нижегородцам при каких симптомах необходима госпитализация при COVID-19.

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