Студенты ННГУ одержали победу на международном чемпионате по программированию

Команда ННГУ на награждении. Фото взято с сайта Правительства РФ.

Сборная команда ННГУ имени Лобачевского стала абсолютным чемпионом 44-х международных соревнований по программированию ICPC-2021, которые состоялись в Москве.

Нижегородская команда стала обладательницей кубка и золотой медали престижнейших IT-состязаний. Второе место заняла команда из Сеульского национального университета, а третьими стали студенты Университета ИТМО из Санкт-Петербурга.

Команда в составе Алексея Данилюка, Николая Калинина и Валерии Рябчиковой на финальном этапе справилась со всеми 12-ю задачами, что не удалось ни одной из 119 команд-соперниц.

Как рассказал «Комсомолке» Алексей Данилюк, с самого начала команда не рассчитывала на легкую победу, хотя молодые люди понимали, что для многих являются трудными соперниками.

- В Москве на соревнованиях по программированию мы общались со многими командами, включая ИТМО и Сеул. Мы понимали, что были одними из фаворитов, но никакой уверенности в победе не было. Говоря о решении задач, большую часть работы выполняли мы с Николаем, немного в разных областях, но не вижу смысла вдаваться в подробности, - рассказал собеседник.

Он отметил, что с Николаем Калининым они участвовали также в ICPC 2016 года, но были в разных командах.

- В 2016 году взял серебро с другой командой, а Николай тогда стал бронзовым призером. За последние годы конкурс сильно не изменился, но это не положительная характеристика. Скоро что-то должно произойти – либо конкурс станет менее престижным, либо шагнет в 21 век. Я бы хотел видеть меньше команд, меньше фокус на спонсорах и разных награждениях, но больше внимания к участникам соревнований и к самому соревнованию, - сказал он.

Многие молодые программисты регистрируются на такие соревнования, чтобы привлечь внимание крупных международных компаний, получить массу предложений. Алексея это не интересует.

- Я не работаю в IT. Преподаю спортивное программирование и работаю над качеством задач на платформе CodeChef. Для чего участвовал? Победить, получить опыт, испытать себя – все это в какой-то мере. Основная причина – я люблю решать задачи. Это одно из моих любимых занятий, за которое я еще и получаю неплохие деньги, - признался Алексей.

Спортивным программированием он занимается уже 10 лет и этот ICPC для них с Николаем, к сожалению, стал последним ввиду требований по возрасту и лимита участий. Тем не менее, Алексей заверил, что продолжит участвовать в соревнованиях по программированию и рассмотрит все доступные ему варианты.

Команду победителей поздравил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Он подчеркнул, что россияне побеждают на соревнованиях восемь лет подряд и в этот раз кубок вновь остается у нас в стране.

- Ежегодно чемпионат собирает участников больше, чем Олимпийские игры, поэтому победителей смело можно называть цифровыми олимпийскими чемпионами. В этом году в отборочных турнирах приняло участие более 60 тысяч студентов из 115 стран мира. В финал вышли лишь 350 представителей из более чем 40 стран. Это ещё раз доказывает, что каждый из присутствующих в зале прошёл длинный тернистый путь, состоящий из сотен часов подготовки, тысяч строк кода и ежедневных челленджей, - добавил он.