Побратимы

Председатель совета директоров АО «АПЗ», председатель городской Думы г.Нижнего Новгорода Олег Лавричев возглавил делегацию Нижегородской области в Армению с целью расширения межрегионального и межмуниципального сотрудничества с Республикой.

В состав делегации региона также вошли мэр Арзамаса Александр Щелоков, представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов, директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева, почетный консул Республики Армения в Нижнем Новгороде Агаси Алекян.

Председатель совета директоров АО «АПЗ» Олег Лавричев и генеральный директор ЗАО «Эчмиадзинский приборостроительный завод» (г.Вагаршапат) Микаел Казарян подписали соглашение о намерениях по производству и поставке изделий спецтехники АПЗ.

– Наше сотрудничество началось еще в 1980-е годы. Республика Армения является важным партнером Нижегородской области, и мы заинтересованы не только в сохранении,

но и в дальнейшем развитии существующих деловых связей и готовы оказывать всестороннее содействие в реализации новых совместных инициатив», – сказал председатель совета директоров АО «АПЗ» Олег Лавричев.

Александр Щелоков и глава города Вагаршапат Армавирской области Республики Армения Диана Гаспарян заключили соглашение об установлении побратимских связей между муниципалитетами. Договор предполагает сотрудничество во всех сферах: торговой, экономической, научно-технической и культурно-образовательной.

В рамках программы визита также состоялись деловые встречи нижегородской делегации с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Армения Сергеем Копыркиным и Торговым представителем Российской Федерации в Республике Армения Анной Донченко, посещение старинного армянского города Вагаршапат, промышленных и культурных объектов муниципалитета.

Людмила Фокеева

по материалам сайта government-nnov.ru

Фото предоставлено городской Думой

г. Нижнего Новгорода

На фото:

Подписание соглашения о намерениях: председатель Совета директоров АО «АПЗ» Олег Лавричев, мэр города Вагаршапат Диана Гаспарян, мэр Арзамаса Александр Щелоков, генеральный директор ЗАО «Эчмиадзинский приборостроительный завод» Микаел Казарян.