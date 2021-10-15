Место встречи – Петербург

Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» представил свое газоизмерительное оборудование и другую гражданскую продукцию на X Международном газовом форуме.

Мероприятие прошло с 5 по 8 октября в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». На ведущей экспертной площадке газовой отрасли – представители российских и иностранных компаний, связанных с газовой промышленностью.

На стенде АПЗ традиционно были представлены контрольно-измерительные приборы. Экспозиция, оформленная в соответствии с основной тематикой мероприятия, акцентировала внимание посетителей стенда на счетчиках газа, комплексах для измерения газа и стабилизаторах потока газа. Была представлена и другая гражданская продукция: водяные счетчики, турбинные расходомеры, бактерицидные рециркуляторы. Продукцию приборостроительного завода представили сотрудники ООО «Арзамасский торговый дом» Вадим Илюшкин и Виктор Губанов.

В рамках форума прошло несколько встреч с дилерами АО «АПЗ» представителями группы компаний «Армагаз», ООО «НПФ РАСКО», ООО «СПС-ГРУПП».

– Форум интересен тем, что в одном месте собраны все представители газовой отрасли, здесь можно посмотреть на новинки рынка, узнать о передовых технологиях в разработках газовой промышленности, – отметил заместитель коммерческого директора по гражданской продукции Кирилл Покотило. – Живое общение с нашими конкурентами и потребителями производимых заводом изделий позволяет наметить векторы развития предприятия. Есть понимание, куда двигаться и к чему стремиться. А для наших дилеров встреча на форуме – очередная возможность внесения предложений по сотрудничеству. Мы обсудили вопрос сроков поставки нашей продукции. Уверен, что в ближайшее время нам удастся их скорректировать и сделать более выгодными для заказчиков, что даст возможность увеличить объемы поставок.

Екатерина Ядрова

Фото Оксаны Скопцовой

На фото:

Заместитель коммерческого директора по гражданской продукции АПЗ Кирилл Покотило, генеральный директор ГК «Армагаз» Артем Петров, коммерческий директор ГК «Армагаз» Марк Ильченко, менеджер ООО «Арзамасский торговый дом» Виктор Губанов.