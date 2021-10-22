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Общество22 октября 2021 1:00

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 22 октября 2021 года: установлен новый рекорд по суточной заболеваемости

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 22 октября
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
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Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 22 октября 2021 года: установлен новый рекорд по суточной заболеваемости

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 22 октября 2021 года: установлен новый рекорд по суточной заболеваемости

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным на 01:00 22 октября 2021 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 737 новых случаев заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 183 417 человек.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 545 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 165 515 жителей Нижегородской области

К сожалению, число умерших выросло до 7 325 человек, ещё сорок нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика зараженных по коронавирусу на 22 октября

Статистика зараженных по коронавирусу на 22 октября

Фото: Яндекс

Примечательно, что в 14 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 17 696

Ленинский – 11 126

Советский – 9 872

Московский – 8 274

Сормовский – 8 064

Канавинский – 7 899

Нижегородский – 5 275

Приокский – 5 271

Напомним, ранее специалисты Роспотребнадзора заявили, что уже к ноябрю Нижегородская область может выйти на плато по коронавирусу.

- Пока давать какие-либо конкретные прогнозы об улучшении обстановки преждевременно. Возможно, небольшое снижение будет в новогодние праздники, - рассказала в интервью «Комсомолке» заместитель главы Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова.

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