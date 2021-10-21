Такси и маршрутка столкнулись на площади Лядова в Нижнем Новгороде 20 октября

Оказалось, что водитель такси, поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении автобусу. Фото: Максим Кузнецов. Источник: Регион-52 | Нижний Новгород

Десятки горожан стали свидетелями серьезного ДТП на площади Лядова в Нижнем Новгороде вечером 20 октября. На площади Лядова столкнулись такси и маршрутка Т-81. Фотографиями с места событий очевидцы поделились в социальных сетях.

Судя по кадрам, после столкновения маршрутка с пассажирами отъехала к остановке, в то время как такси осталось на островке безопасности посередине дороги.

Среди пассажиров маршрутки нашлись около 4-5 пострадавших. По словам очевидцев, у одних носом шла кровь, а у кого-то даже обнаружился перелом.

Водитель такси получил ушиб грудной клетки. Фото: Максим Кузнецов. Источник: Регион-52 | Нижний Новгород

- Кто-то нос разбил вроде, и женщина коленкой сильно ударилась. Я сам был в маршрутке, - написал нижегородец Артем Ништяков.

- По крайней мере, как только двери маршрутки открылись, все разошлись туда, куда им нужно было. Насколько я видел, - ответил на это очевидец Максим Кузнецов.

Разъяснили ситуацию в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области. Полицейские сообщили, что ДТП произошло на проспекте Гагарина около дома №2. Водитель такси, поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении автобусу марки ПАЗ и совершил с ним столкновение.

ДТП произошло на проспекте Гагарина около дома №2. Фото: Максим Кузнецов. Источник: Регион-52 | Нижний Новгород

- В результате ДТП пострадал 25-летний водитель автомобиля Ниссан (такси), - уточнили специалисты.

Сначала мужчину забрали в больницу, где ему диагностировали ушиб грудной клетки, после чего он был отпущен домой на амбулаторное лечение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!