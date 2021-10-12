Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 12 октября 2021 года: первый случай микст-инфекции зарегистрирован в Нижегородской области Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным на 01:00 12 октября 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 176 405 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 658 новых случаев заражения.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 160 тысяч жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 509 человек.

К сожалению, за последние сутки тридцать шесть человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 6 972 человека.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 12 октября Фото: Яндекс

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (14 544) и г. Бор (8 946), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (342) и Спасском районах (336). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (17 381), за прошедшие сутки там выявили 21 новый случай.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (5 002 новых случаев), Санкт-Петербург (2 931 новых случаев) и Московская область (2 184 новых случаев).

По данным на утро 11 октября, всего привито 1 050 800 нижегородцев, из них второй компонент получило 987 337 человек.

Напомним, что первый случай заболевания микст-инфекцией выявлен в Нижегородской области.

- Микст-инфекция – это когда человек заболевает сразу несколькими инфекциями. В данном случае у пациента были диагностированы коронавирус и риновирусная инфекция, - пояснила главный санитарный врач региона.

Наталия Кучеренко признается: эпидемиологи очень боятся, что грипп будет накладываться на коронавирусную инфекцию в предстоящем эпидсезоне.