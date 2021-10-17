Старинное здание на улице Алексеевской загорелось в Нижнем Новгороде 16 октября

Всего для тушения пожара привлекались 9 единиц техники и 39 спасателей. Фото: Олеся Мартынюк. Источник: Типичный Нижний Новгород.

Старинное здание загорелось на улице Алексеевской в Нижнем Новгороде вечером, 16 октября. К счастью, погибших и пострадавших в результате пожара не оказалось. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- На момент прибытия первых подразделений наблюдалось задымление в подъезде дома №17/15, - рассказали специалисты. - Проведенная разведка четырьмя звеньями газодымозащитной службы установила, что в подвале дома загорелся мусор.

Очаг пожара находился в подвале дома. Фото: Олеся Мартынюк. Источник: Типичный Нижний Новгород.

На место пожара работали 39 сотрудников МЧС и 9 единиц техники. Сначала они ликвидировали открытое горение на площади 5 квадратных метров, а впоследствии объявили ликвидацию.

Кстати, дом №17/15 по улице Алексеевской был построен более ста лет назад. Это кирпичное здание с деревянными перекрытиями, где на первом и втором этажах размещены административные помещения, а на третьем – семь жилых квартир.

Напомним, что ранее, 8 октября, в посёлке Ждановском Кстовского района в результате пожара в собственной квартире скончалась 91-летняя пенсионерка.

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