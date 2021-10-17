Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 17 октября 2021 года: нижегородцам выдали рекомендации по долечиванию COVID-19 после выписки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на 01:00 17 октября 2021 года, за минувшие сутки на территории региона был установлен новый антирекорд суточной заболеваемости среди нижегородцев – выявлено 706 новых случаев заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 179 811 человек.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 512 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 162 767 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 7 141 человек, ещё двадцать четыре нижегородца не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Напомним, что из-за большой загруженности поликлиник врачи начали раньше выписывать нижегородцев и переводить на долечивание.

- Кислородные койки должны работать для больных, которые действительно нуждаются в этом! – уточнили специалисты.

Тем временем для скорого восстановления пациентов были прописаны особенные правила.

И пока ситуация с распространением коронавирусной инфекцией в стране остается напряженной - в Нижегородской области продолжается прививочная кампания. Так, иностранцам напомнили, что они могут сделать прививку от COVID-19 в 13 пунктах вакцинации.

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