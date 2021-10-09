"Как будто он жив": Екатерина Одинцова вспомнила Бориса Немцова тёплыми словами в день его рождения Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Российская журналист и телеведущая Екатерина Одинцова посвятила трогательные слова своему покойному бывшему мужу – политику Борису Немцову – в личном Инстаграм-аккаунте. Сделала она это по случаю его дня рождения, который отмечается сегодня, 9 октября. Борису Немцову могло исполниться 62 года.

Борис с детьми – Диной и Антоном. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

– Мы скучаем по Боре. Он был любящим отцом и хорошим другом. Мы расстались задолго до его смерти, но как-то сумели сохранить в отношениях тепло и лёгкость, – вспоминает Екатерина Одинцова. – Изредка ссорились (по-братски), но даже это было беззлобно. На него было невозможно долго сердиться. Да и почти не за что.

Сегодня Борису Немцову могло исполниться 62 года. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Телеведущая признаёт, что слова звучат несколько банально, но утверждает, что в них вся правда: человек жив, пока его помнят.

– Именно поэтому Боря – бессмертен. Его будут помнить много поколений, множество людей, каждый по-своему. Я помню его как отца моих детей и ещё как человека, который был всегда очень добр к людям. И очень любил жизнь, – пишет Екатерина. – Жаль, что его нет. Счастье, что он был.

Екатерина поделилась фотографиями из семейного альбома. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

К своему посту ведущая прикрепила фотографии из семейного архива Немцовых: на них она, Борис и их дети – Антон и Дина Немцовы. Фотографии очень тёплые и такие семейные. По некоторым из них даже не скажешь, что перед нами известные люди, более того – один из них политик. На этих кадрах Борис Немцов предстал обычным человеком, семьянином и любящим отцом.

Борис Немцов с дочерью Диной. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

– Сегодня – День Рождения Бори, а смерти нет, есть только переход к Вечности и дорога к Творцу! – сказала Екатерина Одинцова в заключение своих воспоминаний.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!