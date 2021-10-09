Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды9 октября 2021 21:48

"Как будто он жив": Екатерина Одинцова вспомнила Бориса Немцова тёплыми словами в день его рождения

Сегодня, 9 октября, политику могло исполниться 62 года
Маргарита КИРЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
"Как будто он жив": Екатерина Одинцова вспомнила Бориса Немцова тёплыми словами в день его рождения

"Как будто он жив": Екатерина Одинцова вспомнила Бориса Немцова тёплыми словами в день его рождения

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Российская журналист и телеведущая Екатерина Одинцова посвятила трогательные слова своему покойному бывшему мужу – политику Борису Немцову – в личном Инстаграм-аккаунте. Сделала она это по случаю его дня рождения, который отмечается сегодня, 9 октября. Борису Немцову могло исполниться 62 года.

Борис с детьми – Диной и Антоном.

Борис с детьми – Диной и Антоном.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

– Мы скучаем по Боре. Он был любящим отцом и хорошим другом. Мы расстались задолго до его смерти, но как-то сумели сохранить в отношениях тепло и лёгкость, – вспоминает Екатерина Одинцова. – Изредка ссорились (по-братски), но даже это было беззлобно. На него было невозможно долго сердиться. Да и почти не за что.

Сегодня Борису Немцову могло исполниться 62 года.

Сегодня Борису Немцову могло исполниться 62 года.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Телеведущая признаёт, что слова звучат несколько банально, но утверждает, что в них вся правда: человек жив, пока его помнят.

– Именно поэтому Боря – бессмертен. Его будут помнить много поколений, множество людей, каждый по-своему. Я помню его как отца моих детей и ещё как человека, который был всегда очень добр к людям. И очень любил жизнь, – пишет Екатерина. – Жаль, что его нет. Счастье, что он был.

Екатерина поделилась фотографиями из семейного альбома.

Екатерина поделилась фотографиями из семейного альбома.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

К своему посту ведущая прикрепила фотографии из семейного архива Немцовых: на них она, Борис и их дети – Антон и Дина Немцовы. Фотографии очень тёплые и такие семейные. По некоторым из них даже не скажешь, что перед нами известные люди, более того – один из них политик. На этих кадрах Борис Немцов предстал обычным человеком, семьянином и любящим отцом.

Борис Немцов с дочерью Диной.

Борис Немцов с дочерью Диной.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

– Сегодня – День Рождения Бори, а смерти нет, есть только переход к Вечности и дорога к Творцу! – сказала Екатерина Одинцова в заключение своих воспоминаний.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!

Шоу-бизнесЗвезды: любовь