Выманивал квартиры: Нижегородский экс-участковый стал членом ОПГ и пошел по пути черных риэлторов

Нижегородский экс-участковый стал членом ОПГ и пошел по пути черных риэлторов. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Нижегородские следователи завершили расследование в отношении бывшего участкового, ставшего членом организованной преступной группировки. На протяжении как минимум пяти лет он вместе со своими подельниками обманным путем выманивал квартиры у одиноких нижегородцев, а затем перепродавал.

-По версии следствия, мужчина стал участником преступной группировки еще в 2015 году, - сообщил в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – В состав этой группировки входили риэлтор, ранее судимые граждане и еще несколько неустановленных лиц. На протяжении долгого времени они совершали тяжкие преступления – в частности, они обманным путем приобретали права на квартиры одиноких и умерших граждан для дальнейшей перепродажи.

Как рассказали следователи, во всех этих случаях они использовали одну и ту же схему. С использованием поддельных документов и договоров купли-продажи в период с 2017 по 2019 годы участники этой группировки они незаконно приобрели права на восемь квартир. Ущерб от их действий превысил 13,5 миллионов рублей.

- Сейчас в отношении него возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество в особо крупном размере», «Легализация», «Хищение официальных документов», «Служебный подлог» и «Превышение должностных полномочий», - рассказали следователи. – Сейчас из органов внутренних дел обвиняемый уволен. Вину в совершении преступлений он признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Сам организатор преступной группировки сейчас объявлен в федеральный розыск.