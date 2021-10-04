Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 4 октября 2021 года: в Нижегородской области выявлен новый рекорд заболеваемости COVID-19 за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным на 01:00 4 октября 2021 года, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 156 тысяч жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 418 человек.

Также, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 171 404 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 588 новых случаев заражения - это рекордное число заболевших COVID-19 за сутки.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 4 октября Фото: Яндекс

К сожалению, за последние сутки двадцать девять человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 6 704 человека.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (4 294 новых случаев), Санкт-Петербург (2 463 новых случаев) и Московская область (1 646 новых случаев).

Напомним, что Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заболел коронавирусом. Об этом «Комсомолке» рассказали в региональном минздраве.