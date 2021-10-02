Фото с места взрыва в Нижнем Новгороде опубликовали спасатели Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Главной новостью сегодня с утра остается взрыв газа в многоэтажке Автозаводского района в Нижнем Новгороде. Сейчас на месте происшествия работают представители прокуратуры района, экстренных служб, следственных органов. И вот уже появились первые фото с места взрыва в Нижнем Новгороде 2 октября 2021.

Фото с места взрыва в Нижнем Новгороде опубликовали спасатели Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Напомним, что в результате взрыва газа в девятиэтажном доме в Нижнем Новгороде пострадали два человека – 50-летний мужчина и женщина. Сейчас они оба доставлены с ожогами в Ожоговый центр ПИМУ. Взрыв газа в многоэтажном доме № 18 по улице Гайдара произошел около семи утра.

Фото с места взрыва в Нижнем Новгороде опубликовали спасатели Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

А также, как сообщалось ранее, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил мэру города принять меры по временному размещению эвакуированных жильцов дома № 18 по улице Гайдара.

Фото с места взрыва в Нижнем Новгороде опубликовали спасатели Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Прокуратура Нижегородской области проводит проверку после взрыва газа в многоквартирном жилом доме на улице Гайдара в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Фото с места взрыва в Нижнем Новгороде опубликовали спасатели Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

А также, видео с места взрыва газа в Нижнем Новгороде появилось в сети, сейчас все жильцы дома уже эвакуированы. На кадрах видно, что квартира на девятом этаже дома серьезно пострадала: полностью вылетели окна, разворочены стены. Остальные стены дома выглядят довольно крепкими.