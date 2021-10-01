Знай, умей, делай

25 сентября в АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» прошел конкурс профессионального мастерства «Золотые руки» имени Героя Социалистического Труда С.Ф. Мезина.

Конкурс проводился по 11 профессиям: токарь, фрезеровщик, слесарь МСР, слесарь-сборщик авиационных приборов, монтажник РЭАиП, наладчик станков и манипуляторов с ПУ (фрезерная и токарная группы), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электроэрозионист, шлифовщик, слесарь-инструментальщик.

Факты и цифры

• В 2021 году конкурс «Золотые руки» стал на предприятии 20-м по счету с момента его возрождения в 2002-м.

• 30 минут времени, чтобы ответить на 30 теоретических вопросов. Первые участники стали сдавать свои работы уже через 20 минут. На практические задания выделялось от 40 минут до 2,5 часа зависимости от профессии.

• 5 студентов Арзамасского приборостроительного колледжа имени П.И. Пландина и Арзамасского коммерческо-технического техникума приняли участие в конкурсе по профессиям: наладчик станков и манипуляторов с ПУ (токарная группа), токарь, монтажник РЭАиП.

Все 27 человек, подавших заявки, приняли участие в конкурсе

• Предварительного отбора для слесарей-сборщиков АП не проводилось. Все 27 человек, подавших заявки, приняли участие в конкурсе. Собирали счетный механизм водосчетчика. Первая работа была сдана через 15 минут после начала испытания.

• Из-за большой загруженности станочного парка электроэрозионисты выполняли практическую часть в течение всей конкурсной недели. В этой профессии выступали 6 человек.

• Большая нагрузка легла на цех №65. Здесь не только подготовили оснастку для участников, но и предоставили станки для конкурсантов по четырем профессиям: токарь, слесарь-инструментальщик, шлифовщик, электроэрозионист.

• Специально для конкурсантов-монтажников РЭАиП были закуплены наборы для сборки УКВ-приемников с автоматической подстройкой частоты и индикатором точной настройки.

• 43 сотрудника предприятия и образовательных учреждений вошли в состав жюри конкурса.

Специально для конкурсантов-монтажников РЭАиП были закуплены наборы для сборки УКВ-приемников

Комментарии

Юрий Шувалов, председатель жюри по профессии «слесарь-сборщик авиаприборов»:

– Практическое задание в этом году по нашей профессии не профильное. Сборщики работают со спецтехникой, а мы им предложили собрать прибор гражданского назначения – счетный механизм водосчетчика. Из-за большого количества участников пришлось разделить их на две группы. Первая выполняла теорию, вторая – практику, затем наоборот. Самое короткое время сборки составило 15 минут. Лучший результат по теории – 24 балла.

Алексей Шокуров, слесарь-сборщик цеха №49:

– Участвую в «Золотых руках» второй раз. Готовился: изучал различные инструкции, читал учебники. Но конкурс – это всегда что-то новое и непредсказуемое, поэтому перед практикой волновался.

Роман Егоров, токарь цеха №65:

– На заводе недавно, поэтому перед конкурсом переживал. В теории проблем не было, а вот над практикой пришлось попотеть: и станок другой, и деталь сложная. Но по времени уложился в срок.

Наталья Глазунова

Фото Елены Галкиной