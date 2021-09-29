Топ-5 самых живописных мест Нижегородской области для прогулок этой осенью Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Холодная, но сухая и солнечная погода, установившаяся в Нижнем Новгороде на этой неделе, вновь позволит нижегородцам вспомнить о золотой осени. «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» рассказывает об удивительно красивых местах в Нижегородской области, где можно провести время и сделать интересные фотографии самых красивых красно-желтых аллей, зарослей багрового девичьего винограда и золотой россыпи листьев.

1. Парк «Швейцария»

Недавно нижегородский парк «Швейцария» частично открыли в Нижнем Новгороде после продолжительного благоустройства.

Конечно, для того, чтобы насладиться осенними пейзажами, прежде всего стоит отправиться в парк. Осенью он представляет собой большую территорию лесного массива в ярко желто-красных тонах. Такие пейзажи идеально подойдут как для ярких красочных фотосессий, так и для простой прогулки.

Парк "Швейцария" Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Сначала можно прогуляться по огромной территории самого парка, посмотреть недавно благоустроенные и установленные объекты, а уже затем отправиться на склон парка Швейцария. Но самый волшебный и завораживающий вид откроется на реку Оку из парка «Швейцария» в сторону Молитовского моста. Именно оттуда, с откоса открываются волшебные виды на нижнюю часть города через золотистые кроны деревьев.

На данный момент нижегородцам доступна территория от остановки «Улица Медицинская» до памятника воинам-интернационалистам.

Как добраться?

Парк расположен вдоль берега реки Оки в Приокском районе. Его протяженность 3,5 км -вдоль проспекта Гагарина практически до Дворца спорта. Сейчас попасть в парк можно через главные входы на остановках «Медицинская» и «Сурикова».

2. Парк «Щелоковский хутор»

Звание самого большого и посещаемого парка Нижнего Новгорода носит «Щелковский Хутор». Он представляет собой лесопарковую зону со специально-оборудованными для пляжами. На территории «Щелковского Хутора» также можно посетить Музей деревянного зодчества, многовековые деревянные строения которого были специально привезены с разных уголков Нижегородской области. Все постройки музея могут посетить гости парка, изучить внутреннее убранство и ознакомиться со старинным бытом.

Парк «Щелоковский хутор» Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Но в «Щелковский Хутор» жители и гости Нижнего Новгорода зачастую приезжают не за этим. Огромной популярностью пользуется именно лесопарковая зона, которая напоминает настоящий огромный лес со своими длинными тропинками и полянками. Также в лесу можно встретить некоторые специально привезенные и высаженные уникальные для области растения – желтая акация, американский клен, иргу и т.д.

Парк «Щелоковский хутор» Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Осенью этот парк особенно красив. Именно туда в первую очередь едут нижегородцы, чтобы сделать красивые кадры красивого осеннего леса на берегу озера. Вдоль набережной установлены деревянные пирсы, с которых также можно сделать необычные и красивые фотографии.

Парк «Щелоковский хутор» Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Как добраться?

Парк находится в Советском районе, общественным транспортом до него удобнее всего ехать на автобусе № 28, его конечная остановка расположена рядом с входом в музей. Если же вы решили ехать на автомобиле, то прямо рядом со входом в парк расположена парковка.

3. Большое Болдино

Большой популярностью среди туристов в Нижегородской области пользуется село Большое Болдино. «Болдинская осень» - уже стало известным и устойчивым словосочетанием. Именно осенью музей-заповедник наполняется толпами туристов, ведь это лучшее время года для визита – все деревья одеваются в золото, а парк буквально усыпан ярко-желтыми листьями.

Музей-заповедник Большое Болдино Фото: Ирина БЫСТРОВА

Сюда еду не только за тем, чтобы полюбоваться «идеальной осенью», услышать шуршание листвы и сделать себе фотографии, но и для того, чтобы прогуляться по пушкинским местам и погрузится в историю жизни поэта.

Как добраться?

Из Нижнего Новгорода ходят регулярные автобусы и коммерческие маршрутки до Большого Болдина. Время в пути от города составит около 4 часов, а проехать нужно будет 202 км. Если вы поедете на автомобиле, то быстрее всего будет построить маршрут по самой короткой трассе через Большое Мурашкино и село Ганино.

4. Усадьба Пашковых и усадьба барона Жомини

В двух часах езды от Нижнего Новгорода расположено уникальное место, пейзажи которого отдаленно напоминают итальянскую Тоскану - усадьба Пашковых. Само поместье уже очень старое и сейчас находится в весьма плачевном состоянии — его стены полуразрушены и так и не восстановлены. Однако, усадьба все равно продолжает привлекать внимание туристов, которые любят побродить по живописным осенним аллеям, возле пруда, изучить остатки величественного дома и окунуться в таинственную атмосферу тех времен. Стены усадьбы обвил винградник, который особенно красиво смотрится при свете солнечных лучей.

Стоит отметить, что место пользуется популярностью среди фотографов, так как именно здесь можно сделать уникальные фотосъемки и получить интересные кадры.

Усадьба Жомини Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Еще одна малоизвестная усадьба - усадьба барона Жомини. На территории усадьбы также можно прогуляться по парку и полюбоваться красивыми видами.

Две усадьбы удобно расположены в восьми км друг от друга, что делает возможным посещение обеих достопримечательностей за один день. Посетить их может любой желающий, оплатив входную стоимость 100 рублей.

Как добраться?

Быстрее всего добраться до этих достопримечательностей, конечно, на машине. Они расположены в 160 км, и дорога займет около 2,5 часов в дороге. Однако свой маршрут также можно построить, путешествуя на автобусе, но он будет несколько сложнее — от Нижнего Новгорода доехать до села Ветошкино и далее пройти по асфальтированной дороге мимо полуразрушенных зданий около 1,5 километров.

5. Озеро Ключик

Малоизвестное, но не менее красивое озеро Ключик находится в Павловском районе в 70 км от Нижнего Новгорода. Вода в озере прозрачная и потрясающе голубого цвета – все дело в сульфатах, которые содержатся в подземных источниках озера.

Вокруг озера повсюду растут сосны, дубы и березы, которые также облачаются в желто-красные одежды осенью. В это время года там особенно красиво.

Так как место не сильно знаменито, здесь редко можно встретить толпы туристов. Именно сюда можно отправиться, чтобы насладиться живописными пейзажами в тишине и спокойствии, а также почувствовать единение с природой.

Как добраться?

Озеро находится недалеко от села Грудцино, Павловский округ, в 70 км от Нижнего Новгорода. Лучше всего добираться на машине, однако в том направлении также ходит и автобус, время в пути займет около 1,5 часов. На общественном транспорте прямым рейсом до озера доехать нельзя. Однако, если вы все же решите ехать на автобусе из Нижнего Новгорода, то вам предстоит сесть на маршрут № 240, сделать пересадку в Ворсме, а затем доехать до села Грудцино.