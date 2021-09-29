Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 29 сентября 2021 года: за сутки выздоровели 400 человек Фото: REUTERS

По данным на 01:00 29 сентября 2021 года, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 154 тысячи жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 400 человек.

Также, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 168 545 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 546 новых случаев заражения.

К сожалению, за последние сутки тридцать человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 6 553 человека.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 29 сентября Фото: Яндекс

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (2 541 новых случаев), Санкт-Петербург (1 530 новых случаев) и Московская область (1 450 новых случаев).

По данным на утро 28 сентября, в Нижегородскую область поступило 1 520 877 доз вакцины, всего привито 1 014 065 нижегородцев, из них второй компонент получили 953 753 человека.

Напомним, что в Нижегородской области пациенту по ошибке ввели две разные вакцины от COVID-19.

По словам министра, ситуация будет взята на контроль, а в данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Все медики однозначно признают свою ошибку. Однако, Давид Мелик-Гусейнов подчеркнул, что уверен, что с пациентом все будет хорошо. При этом глава регионального минздрава поручил медикам открыто дать все нужные комментарии и ответы СМИ.