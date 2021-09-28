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Происшествия28 сентября 2021 10:33

73-летний пенсионер вырастил плантацию конопли в парнике на участке под Нижним Новгородом

Пенсионер раньше уже был судим за незаконный оборот наркотиков
Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
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Пенсионер превратил теплицу в плантацию конопли.

Пенсионер превратил теплицу в плантацию конопли.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Нижегородские полицейские задержали 73-летнего пенсионера, который культивировал на своем участке коноплю. Дедушка превратил парник на своем участке в настоящую плантацию по выращиванию наркотического растения, рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.

Необычный огород правоохранители обнаружили в Балахне, на территории частного дома недалеко от железной дороги. На него указала служебно-розыскная собака во время проведения оперативно розыскных мероприятий.

Наведавшись в гости к проживающему там пенсионеру, оперативники обнаружили в огороде теплицу, которую он превратил в плантацию для выращивания конопли.

- Полицейские изъяли из парника 40 кустов конопли. Кроме того, в жилище было обнаружено несколько различных емкостей с растительным веществом, готовым к употреблению, - рассказали в транспортной полиции.

В общей сложности было изъято 5 килограммов конопли.

Примечательно, что дедушка ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков. Сейчас на него завели сразу два уголовных дела – за незаконное приобретение, хранение, изготовление и переработку наркотиков, а также за незаконное культивирование растений, содержащих наркотики.

- В отношении фигуранта избрана мера пресечения – запрет определенных действий, - прокомментировали в ведомстве.

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