73-летний пенсионер вырастил плантацию конопли в парнике на участке под Нижним Новгородом

Пенсионер превратил теплицу в плантацию конопли. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Нижегородские полицейские задержали 73-летнего пенсионера, который культивировал на своем участке коноплю. Дедушка превратил парник на своем участке в настоящую плантацию по выращиванию наркотического растения, рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.

Необычный огород правоохранители обнаружили в Балахне, на территории частного дома недалеко от железной дороги. На него указала служебно-розыскная собака во время проведения оперативно розыскных мероприятий.

Наведавшись в гости к проживающему там пенсионеру, оперативники обнаружили в огороде теплицу, которую он превратил в плантацию для выращивания конопли.

- Полицейские изъяли из парника 40 кустов конопли. Кроме того, в жилище было обнаружено несколько различных емкостей с растительным веществом, готовым к употреблению, - рассказали в транспортной полиции.

В общей сложности было изъято 5 килограммов конопли.

Примечательно, что дедушка ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков. Сейчас на него завели сразу два уголовных дела – за незаконное приобретение, хранение, изготовление и переработку наркотиков, а также за незаконное культивирование растений, содержащих наркотики.

- В отношении фигуранта избрана мера пресечения – запрет определенных действий, - прокомментировали в ведомстве.