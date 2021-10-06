Еще одной улице на Бору присвоят имя врача, погибшей от коронавируса

У женщины остались муж и 13-летний сын. Фото: предоставлено коллегами И.Л. Буяновой. Источник: Борское информационное агентство.

На Бору планируется открытие улицы в честь Ирины Буяновой - врача УЗИ-диагностики центральной районной больницы, погибшей от коронавируса.

Известно, что Ирина не смогла оправиться от осложнений после перенесенного заболевания и скончалась 4 декабря 2020 года. У женщины остались муж и 13-летний сын Артём.

Ирина Львовна родилась 15 августа 1967 года в Лысково и на благо здравоохранения проработала более 30 лет.

В возрасте 17 лет поступила на обучение в Горьковский медицинском институт имени С. М. Кирова, а уже через шесть лет Ирина получила диплом по специальности «Лечебное дело».

Затем в 1988 году женщина устроилась медсестрой в 5 педиатрическое отделение в областную детскую клиническую больницу Нижнего Новгорода, но надолго там не задержалась, проработав всего два года.

В период с 1991 года по 1992 год Ирина Буянова прошла интернатуру по специальности «Терапия» в больнице № 2 на Бору, после чего ей присвоили квалификацию врача-терапевта и она начала строить свою профессиональную карьеру.

С 1990 года по 2001 года Ирина Буянова работала в должности врача-терапевта. В конце 2001 года женщина получила должность врача ультразвуковой диагностики в стационаре ГБУЗ НО «Борская ЦРБ», а уже в 2003 году стала заведующей первым терапевтическим отделением.

С 2004 года по сентябрь 2020 года Ирина Буянова проработала врачом УЗИ-диагностики, но затем на целый месяц была отправлена работать в ковидный центр, где проводила УЗИ-диагностику для больных пневмонией, тяжелыми формами гриппа, ОРВИ и пациентов с подозрением на COVID-19.

Вероятно, что именно там женщина и заразилась новой коронавирусной инфекцией, побороть которую не смогла.

Напомним, что ранее по инициативе медицинского сообщества спустя год на карте Борского района появилась улица Медсестры Поляковой. Улицу было решено так назвать в честь медсестры, «проявившей решительность в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и отдавшей свою жизнь при исполнении профессионального долга».

По словам коллег, она была безотказным человеком и всегда помогала больным.

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