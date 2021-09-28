«Тело спрятал в мусорке»: 17 лет тюрьмы дали нижегородцу, убившему и изнасиловавшему свою случайную попутчицу

17 лет тюрьмы дали нижегородцу, убившему и изнасиловавшему свою случайную попутчицу. Фото: СОЦСЕТИ

После целого года следствия и судебных разбирательств в Нижегородской области была поставлена точка в громком убийстве 35-летней Натальи Еруслановой, тело которой было обнаружено на мусорке под Нижним Новгородом.

Напомним, женщина исчезла еще 27 июля 2020 года. В последний раз ее видели на остановке возле села Дуденево в Богородском районе. Не дождавшись автобуса, она села в попутную машину ВАЗ. Больше на связь она не выходила. В ее поисках участвовали и сотрудники полиции, и спасатели, и волонтеры. Однако их итог оказался печальным – спустя три дня женщина была найдена убитой.

- Следствием и судом установлено, что в тот день мужчина предложил подвезти неизвестную ему женщину, - сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. – Проехав несколько километров в сторону Богородска, он свернул в лесополосу и остановил машину. Там он сначала избил, потом изнасиловал и задушил свою попутчицу. Чтобы скрыть следы преступления, ее тело он спрятал в мусорной свалке неподалеку. Напоследок он уничтожил ее паспорт и скрылся с места преступления.

Тело убитой попутчицы мужчина спрятал в мусорке неподалеку. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Первой забила тревогу мать пропавшей женщины. Именно она и обратилась в полицию. Сразу после этого было возбуждено уголовное дело. Сейчас в нем фигурирует сразу три статьи «Убийство, совершенное с целью сокрытия другого преступления», «Изнасилование» и «Уничтожение официальных документов». Вскоре по горячим следам был задержан и подозреваемый в совершении этого преступления. Как выяснилось в ходе следствия, убитая женщина была не единственной его жертвой.

- К следователям обратилась еще одна 29-летняя женщина, которая сообщила о совершении этим же фигурантом еще одного преступления, - рассказали в региональном СУ СКР. - В июле 2020 года подсудимый, встретившись с женщиной, с которой ранее познакомился в соцсети, вывез ее на своей машине в безлюдное место. Там на территории заброшенного садового товарищества в Богородском районе он ее изнасиловал.

Сейчас мужчина находится под стражей. Свою вину в предъявленных обвинениях он признал частично. Решением суда он приговорен к 17 годам в колонии строгого режима.