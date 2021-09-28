Две разные вакцины от COVID-19 ввели по ошибке пациенту в Нижегородской области Фото: Олег ЗОЛОТО

В Нижегородской области пациенту по ошибке ввели две разные вакцины от COVID-19. Об этом сообщает заместитель губернатора, глава министерства здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Instagram.

По словам министра, ситуация будет взята на контроль, а в данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Все медики однозначно признают свою ошибку. Однако, Давид Мелик-Гусейнов подчеркнул, что уверен, что с пациентом все будет хорошо. При этом глава регионального минздрава поручил медикам открыто дать все нужные комментарии и ответы СМИ.

Позже ситуацию прокомментировал заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ.

- Такая схема вакцинации клинически не представляет опасности. В данном случае разные вакцины от COVID-19 хотя и использовались ошибочно, но комбинированная вакцинация – явление общепринятое в клинической практике, так осуществляется вакцинопрофилактика кори, краснухи, паротита, а также вакцина от коклюша, дифтерии и столбняка, - прокомментировал заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ профессор Виктор Краснов.

По его словам также, беспокоиться в этой ситуации не стоит, так как рекомендации для пациентов ничем не отличаются от плановой вакцинации. Следует следить за состоянием здоровья, при необходимости сбивать температуру и принимать противовоспалительные средства - парацетамол и ибупрофен - для уменьшения болевых ощущений.