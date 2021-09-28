ФК «Нижний Новгород» со счетом 0:2 проиграл столичному ЦСКА на своем поле

Столичная команда лидировала в обоих таймах. Фото: https://fcnn.ru

ФК «Нижний Новгород» со счетом 0:2 проиграл столичному ЦСКА в матче 9 тура Российской Премьер-лиги, состоявшемся в Нижнем Новгороде 27 сентября.

Первый неприятный момент у ворот хозяев организовал Федор Чалов уже на 15-й минуте игры, но вратарь Артур Нигматулин удачно отработал на своей позиции. Все тот же Чалов на 23-й минуте получил пас от Чидера Эджуке, но не попал в створ ворот.

Следующий момент, организованный «армейцами»,оказался голевым. На 31-й минуте Эджуке дал точный пас Бахтиеру Зайнутдинову, который переправил мяч в сетку ворот.

На 37 минуте Беким Балай попытался достать мяч ногой и переправить в ворота, но попал по игроку гостей и получил «горчичник».

Во втором тайме преимущество гостей оставалось неоспоримым. На 62 минуте игры после падения Ильзата Ахметова в штрафной нижегородской команды судья назначил пенальти. Все тот же Ахметов ударил по центру, и увеличил разницу в счете. Далее наиболее острыми оказывались в основном атаки гостей. В основное время нижегородцы так и не смогли избежать «сухого» счета. Наиболее яркой можно считать попытку Тимура Сулейманова на 92-й минуте, но удар не получился. Игорь Акинфеев в этот момент находился за пределами вратарской. Таким образом, матч закончился в пользу ЦСКА. «Нижний Новгород» опустился на 10 строчку турнирной таблицы РПЛ с 11 очками в 9 играх.

После матча главный тренер ФК «НН» Александр Кержаков поделился мнением, что его команда неплохо оборонялась, но все изменил первый пропущенный гол.

Александр Кержаков на пресс-конференции. Фото: https://fcnn.ru

- Не скажу, что это был явный голевой момент. Хорошая передача, неразбериха среди наших игроков — все это привело к тому, что мы стали проигрывать 0:1. Думаю, что это предопределило ход матча. Можно сказать, что игра шла до забитого гола, и, к сожалению, не мы его забили, - передает слова тренера пресс-служба нижегородской команды.

Кержаков отметил мастерство игроков команды-соперника. По его мнению, между этими двумя командами заметна разница в классе.

- Мы допускаем много невынужденных ошибок, больше обороняемся и тратим сил, меньше создаем моментов… Обидно, что мы не забили гол в концовке встречи. Вряд ли бы перевернули игру, но болельщикам было бы приятно, - сказал он.

Свое уважение к сопернику продемонстрировал и главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий. По его словам, столичной команде этот матч тоже дался непросто.

- Тяжелая была игра, как и все игры в премьер-лиге. Я доволен содержанием, особенно в первой половине матча. Правда, в концовке стали сами привозить себе моменты. Где-то занервничали, что нам несвойственно, могли пропустить. Но, в целом, я доволен и содержанием, и самоотдачей, - заключил он.

Следующую игру Нижний Новгород проведет 2 октября на выезде с казанским «Рубином». Ближайший домашний матч состоится 23 октября с «Краснодаром».