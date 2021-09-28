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Общество28 сентября 2021 1:00

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 28 сентября 2021 года: Дополнительные 300 коек для лечения ковидных больных развернули в регионе

Рассказываем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 28 сентября
Дарья ЯЗЕВАДарья ЯЗЕВА
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Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 28 сентября 2021 года: Дополнительные 300 коек для лечения ковидных больных развернули в регионе

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 28 сентября 2021 года: Дополнительные 300 коек для лечения ковидных больных развернули в регионе

Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 538 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области почти достигло 168 тысяч человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 167 999.

Количество выздоровевших в том числе растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 154 084 человека. За последние сутки выписали 354 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 30 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 6 523 жителя региона.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние четыре месяца обороты заболеваемости значительно возросли: сейчас ежедневно фиксируется более 400 новых случаев заражения COVID-19.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.

Фото: Яндекс

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