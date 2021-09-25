ГАЗель загорелась на Большой Покровской вечером 25 сентября Фото: Дарья ЯЗЕВА

Страшный пожар произошел в центре Нижнего Новгорода субботним вечером, 25 сентября 2021 года. Виной тому огонь, который полностью уничтожил ГАЗель и припаркованную рядом машину. Корреспондент «Комсомолки» побывал на месте событий.

ГАЗель загорелась на Большой Покровской вечером 25 сентября Фото: Дарья ЯЗЕВА

Как сообщили «Комсомольской Правде. Нижний Новгород» очевидцы происходящего, на улице Большой Покровской, между площадью Горького и улицей Малой Покровской, прямо на ходу загорелась ГАЗель. Огонь можно было заметить издалека, как и услышать сильный хлопок, который предшествовал возгоранию.

К 21:03 на место происшествия прибыла полиция. Сейчас на месте также работают пожарные и МЧС.

ГАЗель загорелась на Большой Покровской вечером 25 сентября Фото: Дарья ЯЗЕВА

- Очень сильно пахнет гарью, - также отмечают нижегородцы.

Была ли это маршрутка или просто ГАЗель – пока неизвестно. Однако, видно, что машина сгорела полностью: стекол нет, внутри все сожжено и черное. Пострадал и рядом стоящий автомобиль, на который перешло пламя – у него полностью сгорел капот.

Обстоятельства и причины происшествия уточняются. «Комсомолка» будет следить за дальнейшим развитием событий.

ГАЗель загорелась на Большой Покровской вечером 25 сентября Фото: Дарья ЯЗЕВА

Напомним, что утро 14 сентября началось с неприятного происшествия на улице Ванеева в Нижнем Новгороде – там загорелась маршрутка.

- Сообщение о загорании моторного отсека автобуса ПАЗ поступило 14 сентября, - рассказали в ведомстве. – На момент возгорания автобус был пуст, поэтому эвакуация не потребовалась. Пожар удалось ликвидировать до прибытия пожарных подразделений.