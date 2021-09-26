Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 26 сентября 2021 года: Масочный режим сохранится в Нижегородской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По данным на 01:00 26 сентября 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 166 930 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 522 новых случая заражения.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 153 тысячи жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 393 человека.

К сожалению, за последние сутки тридцать человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 6 464 человека.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 26 сентября Фото: Яндекс

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (3 211 новых случаев), Санкт-Петербург (1 907 новых случаев) и Московская область (1 106 новых случаев).

По данным на утро 24 сентября, всего привито 1 007 215 нижегородцев, из них второй компонент получили 945 940 человек.

Напомним, что масочный режим сохранится в Нижегородской области.

В своих сторис Давид Мелик-Гусейнов опубликовал скриншот из переписки с нижегородкой. Там местная жительница спрашивала об отмене масочного режима в регионе. По ее словам, недавно она зашла в ТЦ, где все, включая продавцов магазинов, были без масок.