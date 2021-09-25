Владимир Познер взял интервью у известного нижегородского врача роддома Фото: opc_gkb40

Владимир Познер взял интервью у известного нижегородского врача роддома. Об этом сообщается в официальном аккаунте в Instagram Областного перинатального центра ГКБ 40 г.Н.Новгород.

Сейчас известный телеведущий Владимир Познер снимает телевизионную программу, ее героем стала и врач из Нижнего Новгорода.

- Сегодня в «Областной перинатальный центр» приезжал Познер В.В. Телеведущий ознакомился с работой наших замечательных докторов и взял интервью у заведующего 3 акушерским отделением патологии беременности врача акушера гинеколога Пановой Татьяны Вадимовны в рамках программы «Русская душа», - говорится в сообщении в Instagram.

Также об интервью и телевизионной программе в своем Instagram рассказал Давид Мелик-Гусейнов. Он поделился более подробной информацией об известном нижегородском враче.

- Нижегородку Татьяну Панову знают многие. Акушер-гинеколог, которая помогла появиться на свет тысячам нижегородцев. Заботливая мама, которая в одиночку воспитывает четверых детей, — написал в своем Instagram Давид Мелик-Гусейнов.

Он также отметил, что Татьяна Панова является автором многих известных книг-бестселлеров, таких как «Другие облака» и «Рождение космоса: исповедь акушера». Помимо этого, она является врачом акушер-гинекологом высшей категории, кандидатом медицинских наук, автором более 30 научных публикаций и двух учебников по акушерству, а также имеет стаж работы в роддоме более 20 лет.