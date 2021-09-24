«Дождь каждый день»: Узнали, какая погода ждет нижегородцев в выходные

Узнали, какая погода ждет нижегородцев в выходные. Фото: Иван ВИСЛОВ

Вот уже несколько дней в Нижнем Новгороде стоит дождливая и прохладная погода. И ближайшие дни перемен не принесут – рассказываем, какая погода ждет нижегородцев в выходные 25 и 26 сентября.

- В субботу, 25 сентября, столбики термометров поднимутся до +15 градусов, - прогнозируют синоптики. – В ночные часы будет заметно прохладнее – не выше +5 градусов. При этом весьма вероятны дожди.

Так что выходить на прогулку без зонтика в ближайшие выходные не стоит. В воскресенье, 26 сентября, погода только ухудшится.

- Днем столбики термометров не поднимутся выше +13 градусов, - обещают синоптики. – По ночам будет не теплее +7 градусов. При этом почти весь день в воскресенье будет идти дождь.

Погода немного улучшится только в середине следующей недели. Примерно к среде дожди понемногу прекратятся.