Нижегородцам в пицце попался человеческий зуб Фото: Ксения Серова

Семейная пара из Нижнего Новгорода заказала пиццу в одной известной пиццерии города. Однако, она пришла с сюрпризом: в пицце они обнаружили зубной имплант. Об этом они сообщили в социальных сетях.

- В стабильной компании в которой я думаю огромное количество людей заказывают еду мы с мужем нашли зуб фото прикладываю. При обращении к менеджеру о данной ситуации менеджеру обещали что позвонит руководитель, но конечно же звонка так и не поступает, - написали они в социальных сетях.

Нижегородцы считают попадание зубного импланта в пиццу опасным, так как металл может нанести вред внутренним органам. Они также сообщили, что непренно обратятся с жалобами в Роспотребнадзор.

Нижегородцам в пицце попался человеческий зуб Фото: Ксения Серова

В комментариях пользователи только гадают, каким образом в пиццу попал зуб.

- Кто-то угарал во время работы и лишился зуба, — шутит нижегородец в комментариях.

Напомним, что посетители Автозаводской больницы нашли камни в пицце из буфета. 16 мая в больнице №13 Автозаводского района посетители пожаловались на выпечку. Нижегородцы купили пиццу в больничном холле, и в тесте наткнулись на куски камней.

А также, более 31 тысячи рублей стоила нижегородцу ошибка при заказе пиццы.

Находясь на работе, мужчина ввел в строку браузера название нужной пиццерии, перешел на сайт, оформил заказ на 1080 рублей, ввел данные банковской карты (включая трехзначный код на обороте) и нажал кнопку «Оплатить». После проведенных манипуляций сайт выдал ошибку, а с банковской карты мужчины поочередно было выполнено восемь списаний на общую сумму 31506 рублей.