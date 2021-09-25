Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 25 сентября 2021 года: за сутки диагностировали 511 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на 01:00 25 сентября 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 166 408 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 511 новых случая заражения.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 152 тысячи жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 413 человек.

К сожалению, за последние сутки двадцать восемь человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 6 434 человека.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 25 сентября Фото: Яндекс

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (2 893 новых случаев), Санкт-Петербург (1 874 новых случаев) и Московская область (1 008 новых случаев).

По данным на утро 24 сентября, всего привито 1 007 215 нижегородцев, из них второй компонент получили 945 940 человек.

Напомним, ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что в регионе число привитых от коронавируса перевалило уже за 1 миллион человек.